Инфекционист ФМБА: пандемия COVID-19 может завершиться к лету

Пандемия коронавируса может закончиться к лету. Возможно, появление «омикрона» — это признак ее конца, предположил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Какая-то часть населения переболеет «омикроном» бессимптомно и даже не заметит этого. Сейчас фиксируется большой рост числа заболевших, но больницы не переполнены. Это свидетельствует о том, что он не такой тяжелый, как дельта-штамм, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что в России в начале февраля ежесуточный прирост заболевших COVID-19 может достичь 80—90 тысяч человек из-за распространения штамма «омикрон».



Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее предполагал, что «омикрон» и другие штаммы коронавируса могут быть «живой вакциной». При этом неизвестно, какими будут последствия после такой «прививки».

Татьяна Леухина