Врач рассказал о способности капель для носа вызывать привыкание быстрее, чем наркотики

Сосудосуживающие капли от насморка способны вызвать зависимость быстрее, чем наркотики. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».

Когда действие препарата заканчивается, то заложенность носа возвращается в более тяжелой форме. Пациенту вновь приходится капать капли, возникает зависимость.

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— Это называется медикаментозный ринит, это вызывает серьезные проблемы, потому что потом уже надо принимать гормоны, — сказал Мясников.

В декабре он предостерег пациентов, больных COVID-19, от приема разжижающих кровь препаратов. Это связано с «двойным» заболеванием: ОРЗ и COVID-вирусной пневмонией.



Татьяна Леухина