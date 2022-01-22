Сборная России по биатлону завоевала серебро в женской эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону оказалась на втором месте в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Первое место заняла норвежская команда.

Они прошли дистанцию 4 х 6 километров за один час 12 минут 54,1 секунды с десятью дополнительными патронами и одним штрафным кругом. Россиянки опоздали на 24,6 секунды. Третьими пришли француженки. Этап кубка Мира завершится в воскресенье, передает «РИА Новости».

На минувших выходных российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Рупольдинге.



Татьяна Леухина