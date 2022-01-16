Российский биатлонист Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает RT.

Он пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 39,4 секунды. Первое место досталось французу Кентену Фийону Майе, третье — белорусу Антону Смольскому. Россиянин уступил победителю 8,8 секунды.

Еще несколько представителей России участвовали в этой гонке. Максим Цветков занял девятое место, Даниил Серохвостов — 17-е, Карим Халили — 30-е, Александр Поварницын — 41-е.

Следующий этап Кубка мира пройдет 20 января в итальянском Антхольце.

Накануне сборная России по биатлону заняла первое место в эстафете среди мужчин на шестом этапе Кубка мира.

Дарья Акимова