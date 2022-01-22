СМИ сообщили, что в Нижнекамске неизвестный с горящей головой выпал из окна — в МЧС не подтвердили факт горения

В Нижнекамске неизвестный с ожогами выпал из окна многоэтажки. Информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях.

По некоторым данным, у выпавшего из окна были ожоги спины и головы. Вероятно, он употреблял наркотики. Мужчина погиб на месте происшествия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ заявили, что на место происшествия выезжали пожарные. Они не обнаружили в квартире следов горения, а медики не подтвердили наличие ожогов.

На этой неделе в telegram-каналах появилась информация о том, что четыре медика пострадали при тушении машины скорой помощи. В ГУ МЧС РФ по РТ «Реальному времени» сообщили, что во время движения загорелся двигательный отсек автомобиля, но никто не пострадал.



Татьяна Леухина