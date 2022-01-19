В Казани машина скорой помощи загорелась во время движения

В Казани во время движения загорелся двигательный отсек скорой помощи. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел площади 1 кв.метр. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Информация о загоревшейся машине «скорой» появилась в telegram-каналах. Больных внутри не было. При тушении пожара якобы пострадали медики, попытавшиеся самостоятельно потушить пожар.

Татьяна Леухина