В Татарстане за год построили 126 участковых ветеринарных пунктов

В Татарстане за год построили 126 участковых ветеринарных пунктов на сумму 300 миллионов рублей. Ветеринарная служба оснащена современным лабораторным оборудованием и дезинфекционными установками, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на расширенной совместной коллегии управления ветеринарии кабмина РТ и Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.

За прошлый год в эксплуатацию ввели 20 новых молочных ферм и комплексов на 15 тысяч голов в целом. В 2022 году планируется ввести ещё 35 объектов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В течение 2021 года специалисты государственной и производственной службы провели более 470 миллионов профилактических вакцинаций, около 68 тысяч исследований биологического материала, более 6 миллионов диагностических исследований, 59 миллионов противопаразитарных обработок.

На сегодняшний день в республике работают 40 ветеринарных лабораторий, из них 39 районных и одна республиканская, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В ноябре прошлого года Главное управление ветеринарии кабмина РТ сообщило, что в Татарстане изъяли и утилизировали путем сожжения 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома африканской чумы свиней (АЧС).



Татьяна Леухина