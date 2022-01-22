В Казани в уборке снега днем задействовали 547 дорожных рабочих и 384 единицы спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани днем на уборку улиц от снега вышли 547 дорожных рабочих и 384 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег вывозят со следующих участков улиц: Амирхана, Вишневского, Копылова, Кремлевская, Максимова, Миславского, Муштари, Назарбаева, Татарстан, проспекта Ямашева, Мамадышского тракта и других участков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов усилить контроль за уборкой снега. Он обратил внимание на то, что количество жалоб в соцсетях выросло в пять раз.



Татьяна Леухина