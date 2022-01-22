Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов усилить контроль за уборкой снега. По его словам, на этой неделе выпало большое количество осадков, что привело к ухудшению качества содержания дорог.

Президент отметил, что количество жалоб от татарстанцев в социальных сетях возросло в пять раз, и более половины из них приходится на уборку снега. Чаще всего обращения поступают от жителей Елабужского и Пестречинского районов.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Кроме того, жалобы приходятся и на такие большие города, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и др.

— Я понимаю, что в первую очередь мы смотрим магистральные сети, но очень много жалоб по дорогам во дворах. Школьные маршруты, обеспечение проезда для спецтехники МЧС, санитарного транспорта — все эти вопросы должны быть на контроле. Минтрансу при необходимости следует задействовать технику, которая есть у наших дорожников. Их тоже нужно привлекать, — заключил Минниханов.

Недавно мэрия Казани опубликовала ролик о работе дорожных служб зимой. В нем сотрудники рассказывают о деталях своей работы, передают эмоции от жалоб горожан на нечищеные улицы.

Диана Жиленкова