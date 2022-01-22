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Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1-2 км вечером в субботу

14:12, 22.01.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1-2 км вечером в субботу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условии с вечера субботы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

С 18.00 22 января до 8.00 23 января на территории Татарстана прогнозируются: сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1-2 км, образование снежных заносов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье, 23 января, в республике сохранится снежная погода. Ночью прогнозируется до -8..13 градусов, днем — до -5... -10 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстан придет похолодание.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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