Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1-2 км вечером в субботу
Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условии с вечера субботы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
С 18.00 22 января до 8.00 23 января на территории Татарстана прогнозируются: сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1-2 км, образование снежных заносов.
В воскресенье, 23 января, в республике сохранится снежная погода. Ночью прогнозируется до -8..13 градусов, днем — до -5... -10 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстан придет похолодание.
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