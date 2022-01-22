В 2021 году в Татарстане более 7,8 тысячи пенсионерам и инвалидам предоставили систему долговременного ухода

В 2021 году в Татарстане по нацпроекту «Демография» 7 835 пожилых граждан и инвалидов были охвачены системой долговременного ухода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Отмечается, что на эти цели выделили более 131 млн рублей.

Также сегодня в ведомстве рассказали, что по итогам 2021 года более 35 тысяч татарстанских семей получили выплаты на рождение первого ребенка. Еще более 460 млн рублей было направлено на обеспечение 36 тысяч детей специальными продуктами детского питания и др.

Диана Жиленкова