Зеленский ввел санкции против постпреда президента России на Северном Кавказе

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против постпреда президента России на Северном Кавказе Юрия Чайки. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте лидера страны.

В документе говорится, что санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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В ноябре Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Помимо россиян, в список попали пять украинцев. Санкции введены по решению СНБО от 20 августа 2021 года.

Недавно президент Украины записал видеообращение к нации, в котором призвал не паниковать из-за новостей о возможном вторжении России. По его словам, страна готова к обороне.

Диана Жиленкова