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Зеленский ввел санкции против постпреда президента России на Северном Кавказе

08:57, 22.01.2022
Зеленский ввел санкции против постпреда президента России на Северном Кавказе
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против постпреда президента России на Северном Кавказе Юрия Чайки. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте лидера страны.

В документе говорится, что санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Фото: pixabay.com

В ноябре Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Помимо россиян, в список попали пять украинцев. Санкции введены по решению СНБО от 20 августа 2021 года.

Недавно президент Украины записал видеообращение к нации, в котором призвал не паниковать из-за новостей о возможном вторжении России. По его словам, страна готова к обороне.

Диана Жиленкова
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