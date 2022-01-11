Челнинца заподозрили в убийстве пьяного соседа после ссоры

В Набережных Челнах днем 10 января в комнате одного из домов обнаружили тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями. СК РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



В убийстве подозревают 57-летнего соседа потерпевшего, он дал признательные показания. Следствие установило, что соседи проживали в разных комнатах одной квартиры. Все случилось утром, когда подозреваемый стал собираться на работу. В это время сосед, будучи пьяным, плюнул в него. Тогда мужчина взял нож и нанес потерпевшему множественные ранения по различным частям тела, после чего ушел на работу.

Когда он вернулся домой, он упаковал тело соседа в мешки, желая спрятать его вечером. Но планы нарушили дочь и зять злоумышленника, которые пришли к нему в гости. Они и обратились в правоохранительные органы, увидев тело потерпевшего.

Подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице после того, как напал на дочь. До настоящего времени он наблюдался у медиков.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СК РФ по РТ

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Маргарита Головатенко