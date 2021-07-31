В Татарстане создали оргкомитет по подготовке и проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке и проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в Казани в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Сопредседателями оргкомитета стали Минниханов и Государственный Советник Татарстана, посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев (по согласованию). Их заместителями назначены премьер-министр республики Алексей Песошин, заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова (по согласованию), мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем оргкомитета выбран (по согласованию) гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

Всего в организационный комитет по подготовке и проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО вошли более 50 человек. Кабмину Татарстана в течение 30 дней поручено образовать оперштаб и оперативные группы.

В апреле сообщалось, что сессия ЮНЕСКО длится от 12 до 14 дней. В мероприятии принимают участие не менее 3 тысяч человек.

45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани будет приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 года. К этой дате также пройдут форум управляющих объектами Всемирного наследия, молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре «Орленок», молодежный форум Всемирного наследия в Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина