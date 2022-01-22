Росстандарт сообщил об отзыве 1 082 автомобилей Mercedes-Benz S-Class

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзыве 1 082 автомобилей Mercedes-Benz S-Class (тип 223), реализованных в 2021 году.



Причина отзыва — возможное несоответствие спецификациям ПО блока управления подушкой безопасности. Блок управления распознаванием наличия пассажира на сиденье может быть постоянно деактивирован блоком управления подушкой безопасности после выключения двигателя. То есть, если произойдет авария и сработает подушка безопасности, повысится риск получения травм передним пассажиром.

На всех отзываемых автомобилях актуализируют ПО блок управления подушки безопасности.

В марте 2021-го Mercedes-Benz объявлял об отзыве более 264 тыс. автомобилей по всему миру. Причина была в дефекте, который мог привести к воспламенению машины.



Маргарита Головатенко