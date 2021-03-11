Mercedes объявил об отзыве более 264 тыс. автомобилей из-за угрозы воспламенения

Mercedes-Benz объявил об отзыве более 264 тыс. автомобилей по всему миру. Причина — в дефекте, который может привести к воспламенению машины.

Под отзыв попали 264 393 автомобиля C- и GLC-классов, произведенные в период с 2016 по 2020 год, 120 766 машин отзовут в самой Германии, пишет ТАСС.

В феврале сообщалось, что компания Mercedes-Benz отзовет больше 1,3 миллиона автомобилей из-за неисправности системы вызова экстренных служб. Отзыву подлежат автомобили с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G. К. Также отозваны автомобили Metris 2016—2020 годов и Sprinter 2019—2020 годов. Процедуру предполагается запустить с 6 апреля 2021 года.

