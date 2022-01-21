Главное о коронавирусе на 21 января: пик заболеваемости ожидают в феврале, вакцинные пропуска по Франции
Татарстан в ожидании «Спутника М»
- Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ситуацию с COVID-19 в регионе. Он рассказал, что республика в полном объеме обеспечена лекарствами, аппаратами ИВЛ, кислородом, имеется достаточный резерв инфекционных коек. Минниханов отметил поддержку со стороны Министерства здравоохранения России и федерального оперативного штаба.
- Вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков поступит в Татарстан до конца этого месяца, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РТ по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов. В настоящее время в школах ведут сбор согласий родителей на прививку. Вакцинацию будут проводить на добровольной основе в детских поликлиниках и медпунктах школ и ссузов. Однако в Челнах опровергли информацию, что в городе школьникам начали раздавать согласие на прививку от коронавируса.
- Этим утром в казанском электротранспорте выявили 11 пассажиров без QR-кодов: семь человек без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще четыре — в метро. Кроме того, за утро обнаружили 57 человек без масок. Из них 35 пассажиров после замечания надели ее, а остальные 22 нарушителя покинули пассажирский салон.
Пик заболеваемости будет растянутым и размытым
- За два года пандемии 104 сотрудника МЧС России умерли от заражения COVID-19. Замглавы МЧС генерал-лейтенант Николай Гречушкин напомнил, что с 19 марта 2020-го службы ведомства работают в режиме повышенной готовности. «Время непростое, сложное», — констатировал он.
- В России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля, однако в столице этот период наступит немного раньше, считает инфекционист Евгений Тимаков. В целом по стране он будет немного растянутый и размытый, потому что каждый регион будет входить в этот процесс по-своему.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране ведется разработка и клинические исследования ряда новых препаратов для лечения коронавируса. Препараты, которые попали в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, используются для лечения вируса, вызванного как штаммом «дельта», так и «омикроном». Они уже оттестированы, есть заключения специалистов, лабораторий, публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования.
- Через пару лет коронавирус может перейти в разряд острых респираторных заболеваний, так как в организме человека «остается память о перенесенной инфекции». Вакцинолог Михаил Костинов убежден, что «эта память, может, и не сразу исчезает. Никто не знает, может, через год-два». По его мнению, жизнь покажет, нужна ли будет вакцинация от COVID-19 или нет.
- В случае заражения «омикроном» схема лечения коронавируса остается той же, как и при других штаммах, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, чаще всего зараженные переносят «омикрон» в легкой форме. В таких случаях используется симптоматическая терапия — обильное питье, диета, режим и т.д. В более тяжелых случаях в схему лечения добавляются местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты и др.
- Сообщений о том, что кто-то перенес «омикрон» дважды, не было, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В то же время специалисты ЮАР сообщают, что вероятность заразиться «омикроном» после того, как пациент переболел другим штаммом, например «дельтой», составляет 15—20%.
- В России туристическая отрасль восстановилась на 87% в сравнении с допандемийным уровнем. Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в прошлом году 89 млн пассажиров совершили внутренние полеты, что на 22% больше, чем в 2019 году. Значительную роль в этом сыграли меры государственной поддержки.
- Российский фонд прямых инвестиций рассказал о результатах сравнительного исследования вакцин «Спутник V» и Pfizer. Оно показало, что у российского препарата вирусонейтрализующая активность против штамма «омикрон» в два раза выше. Исследование проводилось в Институте Спалланцани в Италии.
- Маленьким детям, заболевшим коронавирусом, требуется срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок. «Обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость, и в таком состоянии он может погибнуть», — объяснил он необходимость такой меры.
- В Ивановской области расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента строительства и архитектуры региона при контроле за возведением временного инфекционного госпиталя для COVID-пациентов. По этому делу Следком намерен допросить сотрудников МЧС. Они вызваны в качестве свидетелей.
Вспышки заболеваемости на Соломоновых островах и в ФРГ
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 342 597 394 человека, 5 574 354 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (69 308 600). На второй строчке — Индия (38 566 027), на третьей — Бразилия (23 595 178), на четвертой — Великобритания (15 718 193), на пятой — Франция (15 715 329).
Больше всего смертей зафиксировано в США (860 248). За ними следуют Бразилия (622 476), Индия (488 396), Россия (317 523, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (302 112).
- На Соломоновых островах зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Это первое подобное явление с начала пандемии. За прошедшие сутки были выявлены 48 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных на Соломоновых островах достигло 81. Как рассказал премьер-министр Манассе Согаваре, в крупнейшей больнице страны в столице Хониаре заняты 50 из 56 коек.
- Рекордные показатели по заболеваемости зарегистрировали и в ФРГ. За сутки здесь выявили 140 160 новых случаев заражения COVID-19. Это максимальный уровень с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован вчера, когда за сутки выявили 133 536 случаев заражения. Всего в ФРГ коронавирус подхватили 8 460 546 граждан.
- Власти США с 22 января потребуют от всех въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации от COVID-19. Новые меры затронут всех лиц, которые не являются гражданами страны, вне зависимости от цели въезда, включая тех, чьи поездки не могут быть отменены или перенесены. Ограничительные мероприятия направлены на снижение нагрузки на сферу здравоохранения США и др.
- В Аргентине Министерство здравоохранения рассматривает возможность вакцинации подростков российским «Спутником». Как сообщила глава ведомства Карла Виссотти, пока что местное правительство договорилось о поправке к контракту с компанией Pfizer, которая позволит в рамках уже подписанного договора получить препараты для детей младше пяти лет в случае одобрения вакцины для этой возрастной категории. То же самое произойдет и с российской вакциной.
- 24 февраля во Франции начнет действовать вакцинный пропуск. Этот документ, который подтверждает вакцинацию от COVID-19, будет обязательным для посещения кафе, театров и других общественных мест. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объяснил, что власти тем самым надеются стимулировать местных жителей делать бустерные прививки. В настоящий момент третью дозу вакцины получили уже почти 33 млн человек.
- В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) рассказали, что для вакцинации населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны использовано уже свыше 735 млн доз препаратов. Регулятор подчеркнул, что одобренные им препараты являются безопасными и эффективными. Отмечается, что все известные побочные эффекты после применения вакцин являются «легкими и кратковременными».
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