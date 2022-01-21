В России за сутки выявлено 49 513 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии

Фото: Максим Платонов

В России за сутки выявлено 49 513 новых случаев заболевания коронавирусом. Это стало рекордом с начала пандемии. Всего в стране заразились 10 987 774 человека. Такие данные предоставил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки 24 719 пациентов. Всего выздоровели 9 975 052 россиянина.

Умерли от коронавируса за сутки 692 человека. Всего в России жертвами COVID-19 стали 324 752 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

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