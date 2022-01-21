В Москве три участницы фотосессии у мечети обвиняются в оскорблении чувств верующих

Фото: Максим Платонов

В Москве трем девушкам предъявили обвинение в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), после того как они устроили откровенную фотосессию у мечети. Одна из фигуранток уголовного дела позировала на фоне мечети в нижнем белье, чулках и шубе.

Девушкам 19, 20 и 40 лет. Пока одна из них позировала на фоне мечети, две другие фотографировали ее и снимали на видео.

— Находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, — сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве. По версии следствия, девушки хотели таким способом набрать себе подписчиков в соцсетях.

По месту жительства девушек провели обыски. Мобильные устройства, на которые были сделаны провокационные фотографии и видео, изъяли.

Следователи установили, что девушки «заранее спланировали совершение преступления» и хотели распространить фото и видео и получить «большую огласку в социальных сетях и средствах массовой информации».

— В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента, — указали в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве. Кроме того, они заранее распределили между собой роли и версии, которые планировали рассказывать полиции, если их захотят привлечь к ответственности.

Напомним, видео появилось в соцсетях еще 19 января. Им заинтересовалась полиция.

Отметим, что жители Казани неоднократно осуждали в Сети девушек, которые устраивают танцы на фоне мечетей. Так, например, в ноябре 2021-го они возмутились видео с девушкой в лосинах у мечети «Кул-Шариф». В мае жителей столицы Татарстана возмутили приседающие на фоне мечети участницы марафона.

