Казанскую РКБ модернизируют по международному стандарту

Республиканскую клиническую больницу в Казани уже в этом году модернизируют по международному стандарту HIMSS — сейчас в больнице реализуется масштабный проект по переходу, сообщил сегодня глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.



Он отметил, что врач в настоящих условиях не всегда может проверить своевременность проведенных процедур или прием лекарств пациента. Однако стандарт HIMSS позволяет отследить все совершенные манипуляции, поскольку оцифровывает эти процессы: пациенты получают браслеты с уникальным цифровым кодом, на котором фиксируются все медицинские действия. Так, код будет служить электронной медицинской картой.

«<…> самое главное — у нас появятся инструменты, позволяющие минимизировать врачебные ошибки», — подытожил Хайруллин.

Глава Минцифры отметил, что в стандарте HIMSS — семь уровней, а РКБ на 2022 год поставлена задача выйти как минимум на шестой. В России стандарту HIMSS соответствует лишь одна клиника.

В 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, в реализацию десятков проектов вложат 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда — деньги республиканского бюджета.

Сегодня Хайруллин рассказывал, что на границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров, а также помещений бывшей обувной фабрики «Спартак» сформируется казанский IТ-квартал, а в пяти крупнейших вузах Татарстана в 2022 году появятся цифровые кафедры.

Маргарита Головатенко