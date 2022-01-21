Банк России возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

С 24 января Банк России возобновит предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Это касается тех отраслей, которые сильнее всего пострадали от антиковидных мер.

Кредиты будут предоставляться до 31 марта 2022, сообщается на сайте Банка России.

Благодаря этому кредитные организации, которые участвуют в данном механизме, смогут удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, которые не были обработаны в конце прошлого года из-за высокой нагрузки. Также субъекты МСП получат дополнительную поддержку в случае ухудшения эпидемической ситуации.



Фото: realnoevremya.ru

Недавно стало известно, что в Татарстане на поддержку малого и среднего бизнеса в этом году выделят 1,2 млрд рублей. Помощь сформирована по трем направлениям — поддержка самозанятых, начинающих предпринимателей и развитие действующих предпринимателей.

Диана Жиленкова