В Татарстане на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году направят 1,2 млрд рублей

В Татарстане на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году направят 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



Поддержка сформирована по трем направлениям — поддержка самозанятых, начинающих предпринимателей и развитие действующих предпринимателей. В прошлом году на эти цели был предусмотрен аналогичный объем финансирования.

Наравне с предпринимателями микрозаймы по льготной ставке смогут получить и самозанятые. Они могут получить информационно-консультационные услуги на базе центра «Мой бизнес».

Меры поддержки малого и среднего бизнеса направлены в первую очередь на сохранение деятельности предпринимателей и сохранение занятости.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по итогам 2021 года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило свыше 780 тысяч человек. В общей сложности в период действия специального налогового режима татарстанские самозанятые заработали 40,6 млрд рублей.

Маргарита Головатенко