В Татарстане сотрудники полиции изъяли у местного жителя коноплю

В Высокогорском районе Татарстана полицейские изъяли у 28-летнего местного жителя коноплю. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские провели обыск по месту жительства мужчины. Оказалось, что подвальное помещение было оборудовано под выращивание растений, содержащих наркотические средства. Сотрудники полиции изъяли вещества растительного происхождения и два растущих куста. Экспертиза установила, что это марихуана массой более 110 грамм.

Фото: 16.мвд.рф

На данный момент фигурант уголовного дела находится в оперативном розыске.

В прошлом месяце в республике инспекторы ДПС нашли в машине жителя Москвы 8,5 килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 5 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Диана Жиленкова