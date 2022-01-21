Туристическая отрасль России восстановлена на 87% от допандемийного уровня

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что туристическая отрасль в России восстановилась на 87% в сравнении с допандемийным уровнем. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Чернышенко, за 2021 год 89 млн пассажиров совершили внутренние полеты, что на 22% больше, чем в 2019 году. Меры государственной поддержки сыграли большую роль в этом.

В прошлом году была запущена программа чартерных рейсов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ей жители России смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в полтора-два с половиной раза дешевле.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что в Казань также вернулся допандемийный турпоток в 2021 году. Столицу Татарстана посетили 3 млн туристов, и это притом что не учитывались гости города, которые приезжали самостоятельно или к родственникам, нигде не регистрируясь или арендуя квартиры.

Дарья Акимова