В утренний час пик в казанском электротранспорте выявили 11 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили 11 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, семь человек без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще четыре — в метро. В общей сложности было проверено 219 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима. За утро обнаружили 57 человек без масок. Из них 35 пассажиров после замечания надели средство индивидуальной защиты, остальные 22 нарушителя покинули пассажирский салон.

А в новогодние праздники проехать в казанском электротранспорте пытались 50 человек без QR-кодов. В отношении нескольких горожан сотрудники полиции составили административные протоколы.



Диана Жиленкова