В утренний час пик в казанском электротранспорте выявили 11 человек без QR-кодов
Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили 11 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».
Так, семь человек без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще четыре — в метро. В общей сложности было проверено 219 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.
Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима. За утро обнаружили 57 человек без масок. Из них 35 пассажиров после замечания надели средство индивидуальной защиты, остальные 22 нарушителя покинули пассажирский салон.
А в новогодние праздники проехать в казанском электротранспорте пытались 50 человек без QR-кодов. В отношении нескольких горожан сотрудники полиции составили административные протоколы.
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