Форвард УНИКСа Браун: «Сегодня в «Баскет Холле» была замечательная атмосфера. Это очень мотивирует»

Легкий форвард УНИКСа Джон Браун III после победы над каталонской «Барселоной» ( 70:64) в регулярном чемпионате Евролиги отметил поддержку трибун в казанском «Баскет Холле».

— Конечно, мы хотели выиграть эту игру. За нами был должок. Благодарю наших болельщиков за горячую поддержку сегодня, в «Баскет-холле» была замечательная атмосфера. Это очень мотивирует и всегда приятно, — сказал американец.

Также Браун рассказал, что в этом матче было самым сложным для игроков казанской команды.

— Самым сложным для нас было оставаться сосредоточенными в концовке встречи: не проигрывать мячи и не совершать потери», — сказал американский нападающий УНИКСа.

УНИКС занимает 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Следующий свой поединок команда Велимира Перасовича проведет с «Реалом» в Мадриде 25 января.