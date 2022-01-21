Исследование: 63% жителей Татарстана удовлетворены качеством и доступностью дорог

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог. Такой опрос провел ВЦИОМ.

Довольны качеством дорог в республике 63% опрошенных жителей Татарстана. В число регионов-лидеров по удовлетворенности дорожной инфраструктурой вошли: Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%), Крым (75%), Северная Осетия — Алания (67%), Костромская область (66%), Кабардино-Балкарская Республика (63%), Калининградская область, Саратовская область, Ивановская область (по 62%), Марий Эл и Белгородская область (по 61%), Тюменская область и Ингушетия (по 60%).

Фото: kzn.ru

Более половины опрошенных (52%) отметили улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год. Еще 58% респондентов рассказали об улучшении дорог на региональных трассах. Повышение доступности городских дорог отметили 43% участников опроса, региональных — 48%, сообщает пресс-служба Росавтодора.

ВЦИОМ проводил опрос в декабре 2021 года. В нем приняли участие 170 тысяч респондентов во всех регионах России.

20 января кабмин Татарстана утвердил программу дорожных работ на дорогах общего пользования на 2022 год — ее бюджет составил 18,5 млрд рублей. В текущем году в республике по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 85 км дорог.



Татьяна Леухина