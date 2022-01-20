Ночью в Казани в уборке снега задействуют 388 единиц техники
В Казани сегодня ночью на уборку улиц от снега выйдут 63 дорожных рабочих и 388 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте исполкома города.
Снег будут вывозить с улиц: Амирхана, Бутлерова, Волкова, Восстания, Парижской Коммуны, Аделя Кутуя, Петербургская, Профсоюзная, Серова, Университетская, Шамиля Усманова, Халезова, Челюскина, Чернышевского, Четаева, Чистопольская, Чуйкова и других.
Казанцев попросили не парковать машины вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.
Минувшей ночью на ночную уборку снега выходили 418 единиц специальной техники.
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