Ночью в Казани в уборке снега задействуют 388 единиц техники

В Казани сегодня ночью на уборку улиц от снега выйдут 63 дорожных рабочих и 388 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Снег будут вывозить с улиц: Амирхана, Бутлерова, Волкова, Восстания, Парижской Коммуны, Аделя Кутуя, Петербургская, Профсоюзная, Серова, Университетская, Шамиля Усманова, Халезова, Челюскина, Чернышевского, Четаева, Чистопольская, Чуйкова и других.



Фото: kzn.ru

Казанцев попросили не парковать машины вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Минувшей ночью на ночную уборку снега выходили 418 единиц специальной техники.

