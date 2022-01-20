В Казани на ночную уборку улиц выйдет 418 единиц техники

В Казани ночью на уборку улиц от снега выйдут 54 дорожных рабочих и 418 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снег будут вывозить с улиц: Абсалямова, Адоратского, Баруди, Баумана, Петра Витера, Восстания, Декабристов, Дементьева, Зорге, Ибрагимова, Копылова, Олега Кошевого, Ленинградской, Тихомирнова, Тэцевской, Фрунзе, Фучика, Четаева. Чистопольской, Чуйкова, Япеева, проспекта Ямашева, Оренбургского тракта.

Казанцев просят не оставлять машины вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.



За прошедшие сутки в Казани вывезли 17 815 тонн снега, а всего с начала зимы — 426 229 тонн.



Татьяна Леухина