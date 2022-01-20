В Белоруссии объявили дату проведения референдума по Конституции

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначили на 27 февраля. Соответствующая информация опубликована на сайте главы республики Александра Лукашенко.

Определена формулировка вынесенного на референдум вопроса. Дословно в бюллетене он будет прописан так: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Фото: kremlin.ru

Проект изменений и дополнений к Конституции республики представили в конце декабря. Согласно им, президент страны не может занимать свой пост более двух сроков. Кроме того, в новых поправках исключено положение, дающее главе государства право назначать шесть членов Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов, председателя Конституционного и Верховного судов, председателя Высшего хозяйственного суда из числа судей этих судов, председателя Комитета государственного контроля. В ноябре 2020 года Лукашенко сообщал, что при новой Конституции не будет занимать должность президента Белоруссии.



Татьяна Леухина