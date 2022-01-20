В СИЗО Татарстана находятся 220 человек сверх лимита

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Лимит СИЗО Татарстана по итогам 2021 года превышен на 220 человек. На 2 075 мест в пяти следственных изоляторах республики приходится 2 295 арестованных и осужденных. Эти цифры сегодня озвучил начальник Управления ФСИН по РТ Эдуард Хиалеев в своем докладе на итоговой коллегии ведомства, сообщает журналист «Реального времени».



На фоне дефицита мест растет количество жалоб в прокуратуру и Европейский суд по правам человека, подчеркнул он. И сообщил — в 2022 году на базе исправительной колонии №3 в Пестречинском районе должен открыться участок, функционирующий в режиме СИЗО, на 120 мест.

Более долгосрочным решением проблемы станет строительство нового СИЗО в Казани по федеральной целевой программе. Начать работы планируют в наступившем году.