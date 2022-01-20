Татьяна Голикова поздравила Шаймиева с юбилеем

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поздравила первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летием.



«Уважаемый Минтимер Шарипович! Примите мои самые искренние поздравления с 85-летним юбилеем.



Избрав однажды для себя жизненный путь, связанный со служением государству и его многонациональному народу, Вы своим талантом, упорством, энергией и целеустремленностью внесли неоценимый вклад в становление Республики Татарстан, ее мощное экономическое и социальное развитие.



Вызывает безграничное уважение Ваши последовательность, взвешенность и решительность в отстаивании стратегических приоритетов региона.



Уверена, Ваша мудрость и высочайший профессионализм позволят и впредь блестяще решать важные государственные задачи, в том числе по сохранению историко-культурного наследия республики, а также участвовать в реализации крупных социокультурных и образовательных проектов, передавая Ваш богатый жизненный опыт молодежи.



Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и новых успехов. Пусть в Вашей жизни всегда будет время для родных и близких, а в Вашем доме царят мир и благополучие», — сказано в тексте поздравления.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.



Сегодня Минтимера Шаймиева наградили высшим государственным орденом в РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Его вручили за выдающиеся заслуги перед государством.

Маргарита Головатенко