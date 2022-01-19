Инфекционист рассказал о лечении при первых признаках заражения «омикроном»

Фото: Максим Платонов

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, как нужно лечиться при первых признаках заражения штаммом COVID-19 «омикроном». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сметаниной, начало заболевания практически совпадает с проявлением ОРВИ, а значит сопровождается интоксикацией, высокой температурой, головной и мышечной болью. Поэтому следует выпивать не меньше двух литров жидкости в сутки, мерить температуру трижды в день и принимать жаропонижающие препараты, такие, как ибупрофен, или парацетамол.

При першении в горле можно использовать средства с антимикробными и противовоспалительными свойствами и полоскания на основе трав или хлоргексидина. Для устранения заложенности носа врач посоветовала сосудосуживающие капли и промывать носа растворами на основании морской воды.

Фото: Максим Платонов

Ранее академик РАН и президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия рекомендовал переболевшим коронавирусом читать вслух по 15 минут в час. Это полезно для восстановления дыхательной мускулатуры.

Дарья Акимова