В Челнах опровергли информацию о том, что школьникам якобы раздают согласие на прививку от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова опровергла информацию о том, что в городе школьникам начали раздавать согласие на прививку от коронавируса.



— Управление образования не давало ни одной школе указаний по подписанию подобных согласий, — написала Мухаметзянова в своем Instagram.

Пресс-секретарь мэра Челнов подчеркнула, что процедура вакцинации против коронавируса является добровольной. В городе уже стартовала подготовительная работа по вакцинации детского населения.



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Тем временем в Казани начали распространяться фейки о массовых захоронениях бульдозером во дворах города. Ложная информация размещалась в объявлениях. В мэрии призвали не верить этим слухам, а также рекомендовали перепроверять сведения и оставаться спокойными.

Диана Жиленкова