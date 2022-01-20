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В Челнах опровергли информацию о том, что школьникам якобы раздают согласие на прививку от COVID-19

12:21, 20.01.2022 1
В Челнах опровергли информацию о том, что школьникам якобы раздают согласие на прививку от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова опровергла информацию о том, что в городе школьникам начали раздавать согласие на прививку от коронавируса.

— Управление образования не давало ни одной школе указаний по подписанию подобных согласий, — написала Мухаметзянова в своем Instagram.

Пресс-секретарь мэра Челнов подчеркнула, что процедура вакцинации против коронавируса является добровольной. В городе уже стартовала подготовительная работа по вакцинации детского населения.

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Тем временем в Казани начали распространяться фейки о массовых захоронениях бульдозером во дворах города. Ложная информация размещалась в объявлениях. В мэрии призвали не верить этим слухам, а также рекомендовали перепроверять сведения и оставаться спокойными.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:06
    Не раздавали, в чате родительском написали. Кто готов, сообщите. Это что то опасное или как? Нет желания ребенка вакцинировать, его насильно никто не уколет. Проблема то в чем?
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