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В России предложили ограничить продажу алкоголя по выходным

02:24, 17.01.2022
В России предложили ограничить продажу алкоголя по выходным
Фото: realnoevremya.ru

В России предложили применить международную практику и ограничить продажу алкоголя в выходные, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат уверен, что для защиты здоровья граждан необходимо применить успешную европейскую практику и ограничить продажу алкоголя в магазинах по выходным дням. При этом предлагается оставить продажу алкоголя в барах.

Хамзаев убежден, что запрещать продавать спиртное нельзя, поскольку это приведет к росту продаж суррогатного алкоголя, сообщает URA.RU.

Депутат ранее предлагал поднять возрастное ограничение по продаже спиртных напитков до 21 года.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за 2021 год зарегистрировали 695 случаев острого отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это в 1,5 раза выше уровня за аналогичный период 2020 года, тогда зарегистрировали 465 случаев.

Маргарита Головатенко
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