В России домашних питомцев включат в законопроект об обязательной маркировке животных

Фото: Максим Платонов

В России планируют включить домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Поправки внесут ко второму чтению документа, а рассмотрение в первом состоится на следующей неделе. В нынешнюю редакцию закона входят только сельхозживотные. Бурматов отметил, что есть много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Кроме того, на данный момент нельзя привлечь к ответственности хозяев, которые выбрасывают своих питомцев, передают «Известия».

Фото: Максим Платонов

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите животных. К административной ответственности могут привлечь не только хозяев домашних питомцев, но и представителей зоопарков, цирков, приютов и др.

Диана Жиленкова