Французский актер Гаспар Ульель погиб в возрасте 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его агента.

Он погиб в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Ульель столкнулся с другим лыжником. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой, выяснила радиостанция France Bleu.

Гаспар Ульель сыграл в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света».

Татьяна Леухина