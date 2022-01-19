Новости общества

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Французский актер Гаспар Ульель погиб в возрасте 37 лет

17:42, 19.01.2022
Французский актер Гаспар Ульель погиб в возрасте 37 лет
Фото: wikipedia.org

Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его агента.

Он погиб в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Ульель столкнулся с другим лыжником. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой, выяснила радиостанция France Bleu.

Гаспар Ульель сыграл в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также