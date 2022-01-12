Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский

На 47-м году ушел из жизни российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом рассказал заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

Фото: commons.wikimedia.org

Зеленский скончался в Доминикане. Причины смерти не указаны.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. С 1997 года работал ведущим на «Радио Ностальжи». Также вел выпуски новостей на телеканале «ТВ Центр» и др. Работал ведущим линейного эфира телеканала «Россия-24» и ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а в 2017 году — обозревателем телеканала, ведущим программы «Новости культуры».

Вчера стало известно, что на 66-м году ушел из жизни председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Он скончался в итальянском городе Авиано, где был госпитализирован из-за нарушений в работе иммунной системы.

Диана Жиленкова