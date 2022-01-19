Татарстан стал лидером по спросу на грузовики среди регионов в 2021 году

Татарстан выбился в лидеры по спросу на новые грузовые автомобили — доля спроса в республике составила 14,91% от общефедерального при средней цене грузового автомобиля в 4,44 млн рублей, согласно исследованию «Авито Авто».



По этому показателю Татарстан обогнал Москву и Московскую область с долей спроса в 14,45% (средняя цена грузовика в регионе — 5,45 млн рублей). Тройку замкнула Челябинская область (4,54%, 3,47 млн рублей). В пятерку попали Краснодарский край (4,36%, 4,31 млн рублей), а еще Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,34% и 4,3 млн рублей).

По уровню спроса на новые автомобили сегмента LCV Татарстан уступил Москве с Московской областью (14,12%, 1,7 млн рублей) и Санкт-Петербургу с Ленинградской областью (11,57%, 2,1 млн рублей) — в республике доля спроса от общефедерального составила 5,09% при средней цене авто 1,74 млн рублей. Пятерку замкнули Башкортостан (4,78%, 1,4 млн рублей) и Краснодарский край (4,29, 1,51 млн рублей).

Спрос на грузовой транспорт отчасти объясняется установившимся трендом на рост средних цен в сегменте. Логистические операторы и компании поторопились обновить автопарк, не дожидаясь очередного повышения стоимости транспорта, отметил руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в «Авито Авто» Сергей Никольский. По его словам, на показатели повлияла низкая база 2020 года и сформировавшийся за время локдауна отложенный спрос, который реализовывался уже в 2021 году.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средняя цена грузовика с пробегом в России составила 690 тысяч рублей в 2021 году, увеличившись на 38% по сравнению с годом ранее. Новые грузовики, согласно статистике сервиса, стоили в среднем 3,97 млн рублей — это на 22,5% больше, чем в 2020-м. Новые автомобили LCV в 2021 году стоили в среднем 1,53 млн рублей (на 18,1% больше, чем в 2020-м), а модели с пробегом — 420 тысяч рублей (на 20% больше, чем годом ранее).

Маргарита Головатенко