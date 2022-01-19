Замглавы МИД РФ Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности

Ситуация в области европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



По его словам, среди прочего США и НАТО используют Украину как рычаг давления на Россию, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь РФ предложила Западу реалистичный вариант выхода из сложившейся ситуации, были публично выдвинуты предложения по гарантиям безопасности «для того, чтобы все, кто этим интересуются, реально понимали, о чем мы ведем речь, в какой степени нас не устраивает то, что происходило».

Рябков подчеркнул, что в первую очередь Россия заинтересована в договоренности с Америкой, а вовлеченность в процесс широкого круга стран представляется контрпродуктивной.

В странах НАТО «продолжают выдвигать необоснованные претензии», «связанные с происходящим на Украине», считает замглавы МИД:

— Пытаются из наших документов вычленить удобные для себя аспекты и под себя переработать как содержание наших предложений, так и отстроить в удобном для себя ключе те форматы, где можно обсуждать дальше.

Фото: pnp.ru

На прошлой неделе в Женеве прошли российско-американские переговоры, а в Брюсселе впервые за два с половиной года состоялось заседание Совета Россия — НАТО. По его итогам стороны договорились восстановить работу своих дипмиссий в Москве и Брюсселе и подтвердили намерение продолжать диалог.

На следующий день после переговоров Рябков рассказывал, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик.

Маргарита Головатенко