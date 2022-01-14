Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом 0,4% ВВП

Фото: Анна Сейтумерова

Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом 0,4% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



Согласно утвержденному Федеральным собранием бюджету на 2021—2023 годы, доходы бюджета в 2021 году — 18,8 трлн рублей, в 2022-м — 20,6 трлн рублей, а в 2023-м — 22,3 трлн рублей. Расходы на те же годы составили 21,52 трлн рублей, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей соответственно.

На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрели 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей, информирует ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

В декабре Совет Федерации одобрил федеральный бюджет России на 2022—2024 годы.

Маргарита Головатенко