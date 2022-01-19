Эксперты сообщили о самых высокооплачиваемых вакансиях Челнов в январе 2022 года

Эксперты онлайн-портала по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии за январь 2022 года в Набережных Челнах. Среди них наладчик ЧПУ, менеджеры по продажам, директор магазина и сварщик.

Самую большую зарплату предлагают наладчику ЧПУ — от 85 тысяч рублей в месяц. Требуется опыт работы от года и специальное среднее образование. В обязанности входят токарная обработка стальных и полимерных деталей и оформление маршрутных листов их изготовления.

На втором месте менеджер по продажам мебели с зарплатой от 60 тысяч рублей. Ему придется консультировать клиентов, продавать и оформлять заказы. Важен соответствующий опыт работы.

Директору магазина готовы платить от 55 до 65 тысяч рублей за выполнение плана по товарообороту, организацию работы всего магазина и контроль за его сотрудниками. Необходим управленческий опыт в ретейле от полугода.

Сварщик МКС может рассчитывать на сумму от 50 тысяч рублей в месяц. Опыт работы не обязателен, зато важна дисциплинированность и пунктуальность. А менеджеру по продажам алюминиевых композитных панелей и материалов для изготовления наружной рекламы понадобится развивать и поддерживать клиентскую базу тоже за 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно о том, где в январе предлагают самую высокую зарплату в Казани.

Дарья Акимова