В Челнах задержали подозреваемого в жестоком убийстве собак

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве собак в садовом обществе «Заря» в Челнах, сообщает МВД по РТ.



Подозреваемый — 42-летний местный житель. Он сознался в содеянном. Сам подозреваемый заявил, что устроил расправу над животными в отместку за своего кота — его якобы растерзали местные собаки.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Расследование дела контролирует прокуратура Набережных Челнов.

Фото: прокуратура РТ

Напомним, мертвых собак в мусорном контейнере нашла местная жительница, когда пошла выбрасывать мусор. Зоозащитники сообщали, что это уже третий подобный случай. Совпадают места и способы убийств. Волонтеры считают, что здесь орудует серийный маньяк-живодер.

Чтобы установить подозреваемого, полицейские провели осмотр, изъяли возможные орудия совершения преступления, запись с камер видеонаблюдения и опросили вероятных очевидцев.

Маргарита Головатенко