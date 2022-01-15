Под Челнами в очередной раз нашли убитых щенков — жители требуют расследования

В СНТ «Заря» под Челнами нашли трупы девяти щенков. Местная жительница пошла выбрасывать мусор и увидела в мусорном контейнере изрезанные тела собак. Один из них еще был жив, но умер по дороге в клинику.



Зоозащитники сообщили, что это уже третий подобный случай. Совпадают места и способы убийств: «В одном случае живодер привязал ручную собаку и вспорол ей живот, разбросав вокруг ее внутренности, расправился так же жестоко с ее щенком. В другой раз жертвой неизвестного убийцы стало собачье семейство».

Во всех случаях убите собаки были социализированные, обработанные, привитые и стерилизованные. Они шли на пристрой. Волонтеры считают, что в местности орудует серийный маньяк-живодер. Они отметили, что уже обращались в полицию, но это не дало никаких результатов, сообщают «Челнинские известия».

Случай взят на контроль в прокуратуре города, на месте происшествия работал участковый. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела, сообщает «НТР-24».

Как прокомментировал Юрист Ильнар Сафин, «если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору, организованной группой либо с использованием каких-то садистских методов или в отношении нескольких животных, тогда штраф будет в размере от 100 тысяч рублей, и максимальное наказание — лишение свободы сроком от 3 до 5 лет».

Маргарита Головатенко