В Татарстане дали старт строительству нового молочного комплекса на 6 тысяч голов — видео

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В Арском районе РТ дали старт строительству нового молочного комплекса. Он станет самым крупным в республике, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Комплекс рассчитан на 6 тысяч голов. В нем будут работать 50 человек. Завершить строительство планируется в течение пяти лет.

Ожидается, что новый комплекс поможет Татарстану удержать лидирующие позиции по производству молока.

Напомним, Татарстан является лидером среди регионов России по численности молочных коров и по объемам суточного производства молока. Только за первое полугодие 2021-го в республике этого продукта произвели 970,1 тыс. тонн.



Татьяна Демина