В Татарстане дали старт строительству нового молочного комплекса на 6 тысяч голов — видео
В Арском районе РТ дали старт строительству нового молочного комплекса. Он станет самым крупным в республике, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Комплекс рассчитан на 6 тысяч голов. В нем будут работать 50 человек. Завершить строительство планируется в течение пяти лет.
Ожидается, что новый комплекс поможет Татарстану удержать лидирующие позиции по производству молока.
Напомним, Татарстан является лидером среди регионов России по численности молочных коров и по объемам суточного производства молока. Только за первое полугодие 2021-го в республике этого продукта произвели 970,1 тыс. тонн.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым