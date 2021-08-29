Татарстан лидирует среди регионов России по производству молока

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занимает первое место среди регионов России по производству молока. За первое полугодие в республике этого продукта произвели 970,1 тыс. тонн, следует из данных Татарстанстата.

На втором месте по производству молока Башкирия (845,3 тыс. тонн), на третьем — Краснодарский край (780,1 тыс. тонн). В топ-5 также вошли Алтайский край и Воронежская область.

Производство молока в Татарстане в I полугодии 2021 года выросло на 0,3%, мяса (скота и птицы на убой в живом весе) — на 0,6%, яиц — на 1,1%. По производству мяса республика занимает 7-е место в России, яиц — 8-е место.

Отметим, что в Татарстане оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года составил 510,4 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 10,3%.

Татьяна Демина