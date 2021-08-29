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Татарстан лидирует среди регионов России по производству молока

09:57, 29.08.2021 1
Татарстан лидирует среди регионов России по производству молока
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занимает первое место среди регионов России по производству молока. За первое полугодие в республике этого продукта произвели 970,1 тыс. тонн, следует из данных Татарстанстата.

На втором месте по производству молока Башкирия (845,3 тыс. тонн), на третьем — Краснодарский край (780,1 тыс. тонн). В топ-5 также вошли Алтайский край и Воронежская область.

Производство молока в Татарстане в I полугодии 2021 года выросло на 0,3%, мяса (скота и птицы на убой в живом весе) — на 0,6%, яиц — на 1,1%. По производству мяса республика занимает 7-е место в России, яиц — 8-е место.

Отметим, что в Татарстане оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года составил 510,4 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 10,3%.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:38
    единственная республика -которая поддерживает - республика ТАТАРСТАН сельское хозяйство-если как следует занимались бы - сохранили бАЗУАГРО СССР -то вместо НЕФТИ -МАСЛО _МЯСО _ПШЕНИЦУ _РОЖЬ-молочные продукты - экспортировали за границу- завалили бы МОСКВУчистыми прдуктами-как было при сОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ- эшелонами в г МОСКВУ
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