Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), где сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и гречанкой Марией Саккари.

В матче второго круга Кудерметова обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки, которая имеет 28-й номер посева, передает «РИА Новости».

В первом круге Australian Open Кудерметова победила американку Клэр Лю. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Недавно теннисистка вошла в тридцатку лучших обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Первое место заняла австралийка Эшли Барти, второе — представительница Белоруссии Арина Соболенко, третье — испанка Гарбинье Мугуруса.

Диана Жиленкова