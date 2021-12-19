Вильфанд предупредил о росте числа экстремальных природных явлений из-за глобального потепления

Фото: Максим Платонов

Количество природных аномалий увеличивается, и большая часть экспертов связывает это с глобальным потеплением, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в северных регионах страны, где из-за глобального потепления чаще возникают антициклоны, повышается риск пожаров. В то же время нельзя предсказать, где именно они могут случиться — в Якутии, как прошлым летом, или в Архангельской области.

Фото: Максим Платонов

Эксперт отметил, что в России процесс глобального потепления идет быстрее, чем в других странах. Это связано с тем, что страна — континентальная и располагается в умеренных и высоких широтах. Из-за этого на юге европейской территории страны климат может стать более засушливым, а на севере будет больше осадков. Увеличение экстремальных природных явлений может проявиться и в аномальной жаре летом, сообщает «Парламентская газета».

Аномально теплая погода была в Татарстане и минувшей осенью. Так, в ноябре температура воздуха превысила норму на 7—8 градусов, а количество осадков превысило норму почти в два раза.

Диана Жиленкова