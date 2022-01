Манижа стала лицом глобальной программы Equal по поддержке женщин в музыкальной индустрии на Spotify

Российская певица Манижа стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal на аудиостриминговом сервисе Spotify.



Лицом глобального Equal впервые выбрана российская артистка. На билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась фотография певицы.

Как пояснил руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев, выбор героини для глобальной обложки плейлиста — «консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире». Трек Манижи Now or Never высоко оценили во всех странах, где есть программа Equal.

«Equal — это принятие того, что музыкальная индустрия может быть разной, а женщины в ней могут быть равно талантливыми, сохраняя свою индивидуальность. Поэтому мировое признание Spotify для меня — особенная гордость», — приводит ТАСС слова Манижи.

Текст Манижи для Евровидения Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст песни на Евровидении текущего года. Ранее видеоролик российской певицы Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения среди участников 2021 года. Сейчас на нем 8,1 млн просмотров. Песня вызвала большой общественный резонанс. Песню Манижи «Русская женщина» начали проверять следователи после обращения АНО «Ветеранские вести».

Маргарита Головатенко