Песню Манижи начал проверять СК

Песню Манижи «Русская женщина» проверяют следователи после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом сообщает ТАСС.

С этой композицией певица будет представлять Россию на «Евровидении». Отмечается, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении.

Ранее видеоролик российской певицы Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стал самым популярным на youtube-канале «Евровидения» среди участников 2021 года.

Напомним, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню, которая будет исполнена на конкурсе «Евровидение» представительницей России певицей Манижей. Она поручила разобраться, как Первый канал провел голосование по выбору песни.

Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры в обществе. АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. По мнению членов организации, номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

